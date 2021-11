Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind mit Roller prallte mit Fahrradfahrerin zusammen

Zülpich (ots)

Eine 55-jährige Fahrradfahrerin aus Zülpich und ein neun Jähriges Mädchen aus Zülpich prallten am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der Sankt-Florian-Straße in Zülpich-Sinzenich frontal zusammen. Beide versuchten in Richtung Fahrbahnmitte auszuweichen, prallten zusammen und fielen zu Boden. Die 55-Jährige Frau wurde dabei verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen kam mit einer leichten Verletzung davon.

