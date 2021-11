Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeug gestohlen

Euskirchen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag (29.10.2021) auf Samstag in die Kellerräume eines Seniorenstifts auf dem Eifelring in Euskirchen ein. Sie entwendeten etliche Gegenstände. Als Fluchtwagen nahmen sie einen grauen VW Caddy aus der Tiefgarage. Den Schlüssel zu diesem Fahrzeug hatten sie zuvor aus einem Raum des Stifts mitgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

