Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte entwendeten Werkzeuge und Kupferrohre

Dahlem (ots)

In einer Lagerhalle in Dahlem wurden am Freitag den 29.10.2021 Werkzeuge und Kupferrohre entwendet. Unbekannte verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Lagerhalle. Das Eingangstor der Halle wurde von innen geöffnet um das Diebesgut so zu entwenden. Der Schaden sowie der Wert des Diebesguts liegen in einem hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell