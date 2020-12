Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Die Bundespolizei Leipzig sucht diesen Mann

Leipzig (ots)

Am 8. August 2020, gegen sechs Uhr, ist ein noch unbekannter Mann über den Wirtschaftsgang in das Warenlager einer Lebensmittelfiliale im Leipziger Hauptbahnhof eingedrungen. Dort fand er eine Umhängetasche der Reinigungskraft und entwendete diese. In der Umhängetasche befanden sich ein Handy und persönliche Dokumente. Da der Wirtschaftsgang kameragesichert ist, konnte die unbekannte männliche Person als Täter identifiziert werden. Ersten Ermittlungen zufolge hat er nur eine Stunde später mit einer erbeuteten EC- Karte im Stadtteil Lindenau an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben.

In Auswertung der Kameraaufnahmen kann der Mann wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist ca. 30 - 35 Jahre alt, hat eine schlanke Gestalt und kurze helle Haare. Er war mit einer dunklen, knielangen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Darunter trug er ein weißes Shirt mit einer schwarzen Aufschrift. Zur Tatzeit hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Wer kennt diesen Mann?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizeiinspektion Leipzig, unter 0341/ 99799 0 entgegen.

