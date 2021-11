Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Personenfahndung: Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Weilerswist (ots)

Am 26.09.2021 brach ein bisher Unbekannter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Weilerswist-Metternich ein. Bei der Tatausführung konnten die nachfolgenden Bildaufnahmen gesichert werden.

Wer kann Angaben zur Identität der Person machen?

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

