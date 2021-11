Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht auf Felge

Zülpich (ots)

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen touchiert am Freitag (29.10.2021) gegen 15.20 Uhr ein Verkehrszeichen kurz vor der Ortslage Elsig. Dabei beschädigte sie an ihrem Fahrzeug den vorderen linken Reifen. Sie entfernte sich vom Unfallort. Kurz hinter Elsig löste sich der Reifen und die Flucht ging auf der Felge weiter. Die Polizei konnte die Pkw-Fahrerin in Höhe der Münstereifeler Straße in Euskirchen stoppen. Die Frau gab freiwillig an Drogen konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag.

