Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrräder gestohlen

Mechernich (ots)

Vor der Gesamtschule in Mechernich wurden gestern (02.11.2021) zwischen 07.15 Uhr und 12.40 Uhr mehrere Fahrräder gestohlen. Alle Bikes waren mittels Schloss am Fahrradständer gesichert. Der Wert der Räder liegt in einem unteren vierstelligen Euro-Bereich. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell