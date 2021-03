Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Trier Süd - Zeugen gesucht.

Trier (ots)

Am Donnerstag den 25.03.2021, zwischen 17:00 - 17:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Hawstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren einen silbernen VW Golf Sportsvan hinten links am Stoßfänger und im oberen Bereich der Heckklappe. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls möchten sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt unter 0651 9779-1710 wenden.

