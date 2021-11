Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund biss Familienvater

Hellenthal (ots)

Ein Ehepaar ging am Montag (01.11.2021) gegen 16.45 Uhr mit ihren zwei Kindern und ihrer Hündin auf der Dechant-Pesch-Straße in Hellenthal-Miescheid spazieren. Plötzlich kam aus einer Einfahrt eine Hündin gelaufen und griff das Tier des Paares an. Dieses versuchte die beiden Hunde zu trennen. Plötzlich biss das fremde Tier den Mann ins Bein. Er erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Die Ehefrau brachte ihre Kinder und ihren Vierbeiner hinter einem Zaun in Sicherheit. Ein Spaziergänger kam dem Verletzten zur Hilfe. Gemeinsam konnten sie das aggressive Weibchen auf das Grundstück zurücktreiben, bis die Besitzerin erschien. Diese fing ihre Hündin ein. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

