Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Weilerswist (ots)

Bei ihrer Rückkehr in ihr Einfamilienhaus in Weilerswist-Metternich mussten die Bewohner am Freitag Abend feststellen, das Unbekannte im Zeitraum zwischen ca. 17:30 Uhr und 00:30 Uhr die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt hatten. Aus dem Haus wurden eine Handtasche und Schmuck entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell