Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Polch (ots)

Am Dienstag, 23.02.2021, kam es gegen 10:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der St. Georgenstraße in Polch. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr ein weißer VW Polo auf einen abbremsenden braunen Opel Mokka auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Aufgrund unterschiedlicher Unfallschilderungen der Verkehrsunfallbeteiligten bittet die Polizei in Mayen, Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzten.

