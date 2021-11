Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefährliche Körperverletzung mit einer Schreckschusspistole

Euskirchen (ots)

Am Freitagabend (05.11.2021) gegen 23.40 Uhr kam es in der Löwenstraße in Euskirchen-Stotzheim zu einer Auseinandersetzung. Ein 39-jähriger Mann aus Euskirchen-Stotzheim geriet mit einem 19-jährigen Mann aus Stotzheim in Streit. Der 39-Jährige zog plötzlich eine Waffe aus der Hosentasche und schoss dem 19-Jährigen gegen den Hals. Der Mann wurde dabei verletzt. Zeugen konnten weitere Auseinandersetzungen verhindern. Die Polizei stellte die Schreckschusspistole sicher und nahm den 39-jährigen Mann mit zur Polizeiwache. Dort wurde aufgrund eines positiven Alkoholtests (circa 1,7%o) eine Blutprobe entnommen.

