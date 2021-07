Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Unbekannte stahlen Werkzeug

Zeugen gesucht

Sonsbeck (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 06.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine Lagerhalle an der Straße Steinheide ein.

Die Unbekannten stahlen unter anderem verschiedene Werkzeuge der Marken Würth, Makita und Hilti.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell