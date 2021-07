Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Alleinunfall eines Pedelecfahrers endet mit Blutprobenentnahme

Wesel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 11.07.2021, gegen 01:40 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Pedelec in Dinslaken die Hewigstraße aus Richtung Schulstraße kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er zu Fall und verletzte sich dabei. Eine Ersthelferin kümmerte sich um den Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholsierung des Pedelecfahrers, so dass ihm im weiteren Verlauf noch eine Blutprobe entnommen wurde.

