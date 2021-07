Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reichlich Arbeit für die Polizei.

Lüdenscheid (ots)

Raub auf DB Center an der Bahnhofsallee

Am Freitag, 02.07.2021, gegen 18:15 Uhr, betrat ein Mann das Geschäft und stellte sich an den Tresen im Bereich des dortigen Kiosks. Als die Angestellte zu dem Mann ging, holte dieser sein Handy heraus und zeigte ihr das Display. Auf dem Display stand, dass dies ein Überfall sei und sie die Schlüssel herausgeben solle. Sie gab ihm einen Schlüssel und der Täter forderte das Bargeld aus den Kassen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen deutete der Täter auf seine Hand in der Tasche seines Hoodies. Die Geschädigte erkannte eine Pistole und verstaute das Geld in eine mitgeführte Plastiktüte. Im Anschluss an die Geldübergabe flüchtete der Täter in Richtung Bahnhofstraße und anschließend über den Fußweg in Richtung Haus Wiedenhof. Die Geschädigte blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.

Täterbeschreibung:

- ca. 1,75 m groß, bekleidet mit einem dunkelblauen Hoodie (helle Aufschrift auf der Front) und grauer Stoffhose, In der Hand eine Plastiktüte von Snipes, blauer medizinischer Mundnasenschutz, schwarze Base Cap

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Erpressung nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Unbekannte Täter versuchten am Freitag, in der Zeit von 17 Uhr - 22 Uhr, eine Wohnungstür einer Wohnung an der Loher Straße aufzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Am Sonntag, 04.07.2021, in der Zeit von 06:45 Uhr - 10 Uhr, brachen unbekannte Täter einen schwarzen VW Touran auf der Parkstraße auf und stahlen aus diesem ein im Fahrzeug liegendes Portemonnaie. An der Mathildenstraße musste am Freitag (in der Zeit von 10:50 Uhr - 11:30 Uhr) ein KIA Sportage dran glauben. Der/die Täter zerschlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs und stahlen eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche.

In der Hotopstraße wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrzeuge durch Sachbeschädigungen nicht unerheblich beschädigt.

Am vergangenen Freitagmorgen hielten sich wieder Trickdiebe im Innenstadtbereich auf. So musste die Polizei drei Anzeigen wegen Geldbörsendiebstahls aufnehmen. Den drei Damen (68, 57 und 41 Jahre alt) wurden die Geldbörsen aus ihren Handtaschen gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zu den Pkw Aufbrechern, Sachbeschädigern, Trickdieben und dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell