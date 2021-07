Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anhänger weg.

Hemer (ots)

Anhänger gestohlen

An der Amerikastraße wurde am Freitag, 02.07., in der Zeit von 07:30 Uhr - 10:30 Uhr, der mit einem Deichselschloss gesicherte Stema ATEO Grande/AT 2027 Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen MK-SQ238 entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbeib des Anhängers nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell