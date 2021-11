Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher und Wohnungseigentümerin standen sich gegenüber

Zülpich (ots)

Ein Unbekannter drang am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der Nideggener Straße durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung einer 85 Jährigen Frau aus Zülpich ein. Als die Frau ein Klirren wahrnahm und sich in der Wohnung umschaute, stand ihr der Einbrecher direkt gegenüber. Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 30 Jahre alt und 185 cm groß, sportliche Statur, schwarze lockige Haare, leichter Kinnbart, dunkelblaue Jacke, keine Handschuhe mit Taschenlampe. Er verschwand mit der Ausrede "Alles gut, ich wollte nur meine Freundin besuchen" durch die Wohnungstür.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

