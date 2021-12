Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Unbekannter hinterlässt 2000 Euro Schaden an VW

Oberndorf (ots)

Erheblichen Schaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Kredererstraße an einem abgestellten silbergrauen VW Polo hinterlassen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge passierte der Unfall zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Sie schließt nicht aus, dass der Schaden von einem Paketzusteller verursacht wurde. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

