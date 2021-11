Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeugaufbrüche - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Industriegebiet Nord/Kaiserslautern zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Am frühen Samstagmorgen stellten Mitarbeiter einer in der Clara-Immerwahr-Straße ansässigen Firma fest, dass unbekannte Täter mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen hatten. Die Unbekannten erlangten aus den Fahrzeugen Werkzeuge, Laptops und Drohnen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die Täter die Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert hatten.

Hinweise nimmt die KD Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369-0 entgegen.|me

