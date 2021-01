Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Mülltonne in Wörth

WörthWörth (ots)

Der 73-jährige Anwohner schüttete am 01.01.2021 gegen 10 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Wörth die angeblich erkaltete Asche seines Ofens in die Mülltonne. Der Anwohner dachte irrtümlich, dass die Asche abgekühlt sei. Wenig später entzündete nach derzeitigem Stand der Ermittlungen diese Asche den Inhalt der Mülltonne, weshalb es zum Brand kam. Durch den Brand der Mülltonne wurde die Hausfassade im Mitleidenschaft gezogen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Wörth konnten noch schlimmere Brandschäden oder gar Gefahren für Personen verhindert werden. Sachschaden dürfte bei mehreren 1000 Euro liegen.

