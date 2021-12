Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Irndorf, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht in der Buchgasse - Polizei bittet um Hinweise (14.12.2021)

Irndorf, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nach Beschädigung eines am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in der Buchgasse beschädigten VW Polos und einer folgenden Unfallflucht durch den Verursacher bittet die Polizei um Hinweise. Vermutlich beim Rangieren des benutzten Fahrzeuges stieß ein bislang noch Unbekannter im Zeitraum von etwa 08.30 Uhr bis 12.20 Uhr auf dem Parkplatz beim Kindergarten "Gute Betha" in der Buchgasse gegen einen dort abgestellten VW Polo. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden am hinteren Stoßfänger des Polos in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Mühlheim (07463 9961-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacher.

