Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 30.01.2021

Betzdorf (ots)

Herdorf Verkehrsunfall mit Sachschaden am 29.01.21, 08.50 h, in Herdorf, Friedrichstraße, Ecke Buchenhang Ein 37-jähriger Fahrer eines Sprinters befuhr die Straße "Buchenhang" aus Richtung Struthweg kommend in Fahrtrichtung Wolfsweg und übersah an der Einmündung zur Friedrichstraße den von rechts kommenden und bevorrechtigten 30-jährigen Pkw-Fahrer, der aus Richtung Wolfsweg kommend in Richtung Glockenfeld fahrend unterwegs war. Es entstand Sachschaden von ca. 11.500.- EUR.

Mudersbach Verkehrsunfall mit Sachschaden am 29.01.21, 17.45 h, in Mudersbach, OT Niederschelderhütte Ein 58-jähriger und ein 65-jähriger Transporterfahrer befuhren in entgegengesetzter Richtung die B 62 - Kölner Straße -. Dabei kollidierten im Vorbeifahren die beiden linken Außenspiegel miteinander, wobei umherfliegende Kunststoffteile noch den Pkw eines 31-jährigen Mannes beschädigten, der hinter dem 65-jährigen unterwegs war. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 500.-EUR.

Daaden Fahrt unter Drogeneinfluss am 29.01.2021, 22.50 h, in Friedewald, In der Schloßwiese Im Rahmen der Streife wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, wobei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten. Ein erster Test verlief positiv, eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Außerdem wird ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Mudersbach Versuchter Automatenaufbruch in der Nacht zum 30.01.201, 04.00 h, in Mudersbach, Adolfstraße Von bislang unbekannten Tätern wurde ein Zigarettenautomat, der an einer Hauswand angebracht war, aus der oberen Halterung herausgehebelt. Offensichtlich gelang es im weiteren Verlauf den Tätern nicht, den Automat zu öffnen. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

