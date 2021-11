Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211108 - 1331 Frankfurt-Praunheim/Bockenheim: Einbrecher in Gartenhütte erwischt

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 29-jähriger, wohnsitzloser Mann hatte sich am Freitagnachmittag widerrechtlich Zutritt in Gartenhütten des KGV Taunusgärten e. V. verschafft. Dank aufmerksamer Zeugen konnte er vorübergehend festgenommen werden. Der 29-Jährige hatte sich offenbar an mehreren Gartenhäuschen zu schaffen gemacht. Die Videoüberwachungsbilder des Besitzers einer Gartenparzelle ließen letztlich keinen anderen Schluss zu, als dass sich der 29-Jährige dort unberechtigt aufhielt. Die hinzugerufene Polizeistreife suchte in der Gartenanlage nach dem vermeintlichen Einbrecher und fand den Mann tatsächlich in einer Gartenlaube. Die Tür des Häuschens war aufgebrochen. Der 29-Jährige wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen. Hier stellte sich heraus, dass der Mann bereits am vergangenen Dienstag im KGV Rothwiese Bockenheim e. V. sein Unwesen trieb. Auch hier gelangte er unberechtigt in mehrere Parzellen. Da letztlich kein Diebesgut festgestellt werden konnte, wird dem 29-Jährigen zumindest der Hausfriedensbruch unterstellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann am Folgetag wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell