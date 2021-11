Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211108 - 1328 Frankfurt - Innenstadt: Dealer geht bei E-Scooter-Kontrolle ins Netz

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagnachmittag führte die Frankfurter Polizei Kontrollen von E-Scooter - und Radfahrern, die rote Ampeln missachteten, in der Innenstadt durch. Dabei ging den Beamten ein vermeintlicher Dealer ins Netz.

In der Zeit zwischen 15:00 Uhr - 16:30 Uhr beobachteten die Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes die Ampel an der Kreuzung Kaiserstraße / Am Roßmarkt und stellten dabei insgesamt 16 Rotlichtverstöße fest. Einer der bei Rot über die Ampel fahrenden E-Scooternutzer wirkte bei der anschließenden Kontrolle sichtlich nervös. Zudem ergab die Überprüfung der Personalien des 32-Jährigen, dass er in der Vergangenheit schon wegen Drogenhandels in Erscheinung getreten war und sich aktuell eigentlich noch im Gefängnis befinden müsste. Um diesen Umstand abschließend zu klären, nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit auf die Dienststelle. Dort fanden sie heraus, dass sich er sich rechtmäßig auf freiem Fuß befindet, dieser Umstand nur noch nicht im System aktualisiert worden war. Sie fanden jedoch noch etwas Anderes: In seiner Unterhose versteckte er nämlich mehr als zehn Gramm Amphetamin und dazu noch einige XTC-Tabletten. Bei der anschließenden, richterlich angeordneten, Wohnungsdurchsuchung im benachbarten Freistaat Bayern fanden die Beamten weiteres Beweismaterial, das beschlagnahmt wurde. Der 32-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt, nachdem ihm noch eine Blutprobe entnommen wurde. Es besteht der Verdacht, dass er von seinem eigenen Vorrat genascht hatte, bevor er mit dem E-Scooter am Straßenverkehr teilnahm. Die Ermittlungen dauern an.

