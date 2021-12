POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Körperverletzung / Beleidigung

Zwischen zwei Feriengästen ( beide 59-jährig) in Hahnenklee kam es infolge von zurückgewiesenen Zärtlichkeiten zu Streitigkeiten die in wechselseitigen Körperverletzungen eskalierten. Da sich der weibliche Part nach einer räumlichen Trennung nicht an die Hausordnung des Hotels hielt, erfolgte der sofortige Rauswurf aus dem Hotel. Als die eingesetzten Beamten die weibliche Person in eine Notunterkunft unterbringen wollten, zeigte sich diese uneinsichtig und beleidigte die Beamten. Die Person wurde schließlich in Gewahrsam genommen und der Dienststelle in Goslar zugeführt, wo sie die heilige Nacht in einer Zelle verbrachte. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen beide Personen wurden eröffnet.

