Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerin kommt von der Straße ab und fährt durch ein Kornfeld

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Eigenen Angaben nach erschrak eine 30-jährige Twingo-Fahrerin, als sie am Freitagmorgen (18.06., 08.05 Uhr) die Osnabrücker Landstraße in Richtung Halle entlang fuhr über ein kleines Tier, welches ihr aus der Sonnenblende entgegenfiel. Die Frau aus Dissen am Teutoburger Wald kam daraufhin nach rechts von der Straße ab und fuhr mit ihrem Auto in ein angrenzendes Feld.

Erst nach mehreren hundert Metern versuchte die Autofahrerin an der Hesselner Straße aus dem Feld herauszufahren. Dabei setzte der Wagen auf und musste herausgezogen werden. Die Autofahrerin verletzte sich nicht. An dem Auto entstand geringer Sachschaden. Der Sachschaden, welcher durch die Fahrt im Kornfeld entstanden ist, ist noch nicht beziffert worden.

