POL-GT: Fahrradfahrer stürzen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - In unmittelbarer Nähe des Teichs befuhr ein 15-Jähriger aus Harsewinkel am Mittwochabend (16.06., 20.30 Uhr) den Stadtpark. Als ihm ein entgegenkommender Mann auf einem E-Bike entgegen fuhr, stießen beide Zweiradfahrer zusammen und stürzten zu Boden. Der bislang unbekannte E-Bike Fahrer stritt sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß anderen Personen in der Nähe, bevor er in davon fuhr. Der 15-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Der unbekannte Mann sprach redete russisch, war ca. 35-45 Jahre alt, hatte eine Glatze und einen längeren Vollbart.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall und dem Mann dem E-Bike machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

