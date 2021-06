Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall auf der Bielefelder Straße - 80-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochnachmittag (16.06., 14.30 Uhr) kollidierte ein 80-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit dem Pkw einer 62-jährigen Bielefelderin auf der Bielefelder Straße und verletzte sich hierbei schwer.

Zuvor befuhr die 62-Jährige mit einem VW die Bielefelder Straße, reduzierte ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand und beabsichtigte im Einmündungsbereich der Straße Am Nonenplatz nach links abzubiegen. Der in gleiche Richtung fahrende Kradfahrer habe den Abbiegevorgang eigenen Angaben nach zu spät wahrgenommen und fuhr dem VW auf. Der 80-Jährige verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Zu weiteren stationären Untersuchungen transportierte ihn der Rettungsdienst in ein Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus. Die 62-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt.

