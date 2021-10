Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Elektrobrand in einem Industriebetrieb

Mönchengladbach-Flughafen, 23.10.2021, 19:05 Uhr, Grunewaldstraße (ots)

Am heutigen Abend wurdedie Feuerwehr Mönchengladbach durch das Auslösen einer automatische Brandmeldeanlage zu einen Industriebetrieb auf der Grunewaldstraße im Mönchengladbacher Ortsteil Flughafen alarmiert. Als die Einsatzkräfte den gemeldeten Bereich erkundeten, fanden sie in einem Rechenzentrum eine leichte Verrauchung und Brandgeruch vor. Die Kontrolle der Rechner und der Stromversorgung führte sie zu einer USV-Anlage(Unabhängigen Spannungsversorgung), die aus mehreren Batterieblöcken besteht. Die USV-Anlage diente der Pufferung der Computersysteme bei einem Stromausfall. Aus dem Batterieblock trat schwarzer Rauch auf. Die Kontrolle mit einer Wärmebildkamera zeigte eine stark erhöhte Temperatur. Der Batterieblock wurde vom Stromnetz getrennt, die betroffenen Bauteile ausgebaut und abgelöscht. In Zusammenarbeit mit der Haustechnik wurden die Batterieblöcke gesichert. Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 1 (Bettrath), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

