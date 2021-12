Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Sexualstraftäter fest

Mönchengladbach (ots)

Bundespolizisten nahmen am Sonntagnachmittag (12. Dezember), um 17.15 Uhr, einen Mann im Mönchengladbacher Hauptbahnhof fest, nachdem per Haftbefehl gesucht wurde. Beamte übergaben ihn an die nächste Justizvollzugsanstalt.

Als Beamte der Bundespolizei die Personalien des Mannes überprüften, wurde bekannt, dass das Amtsgericht Krefeld den 45-Jährigen aufgrund eines versuchten Sexualdeliktes zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Zur Identitätsfeststellung wurde der Mann der Wache zugeführt. Eine Personengleichheit konnte bestätigt werden und der Haftbefehl wurde ihm eröffnet.

Der 45-jährige polnische Staatsangehörige informierte seine Schwester über seine Festnahme und im weiteren Verlauf brachten ihn Beamte zum Antritt seiner Untersuchungshaft in die nächste Justizvollzugsanstalt.

