Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger sucht Schlafplatz bei Bundespolizei und erhält Hilfe

Hagen - Essen (ots)

Am Sonntag (12. Dezember) in den frühen Morgenstunden suchte ein 16-Jähriger die Wache der Bundespolizei im Hagener Hauptbahnhof auf. Die Beamten brachten den jungen Mann anschließend zum Taxi, welches ihn dann nach Essen fuhr.

Gegen 02:30 Uhr erschien der Deutsche und gab an, dass er aus einer Jugendeinrichtung in Essen abgängig sei und er für die Nacht keinen Schlafplatz habe. Er wandte sich an die Bundespolizei, weil er nicht mehr weiterwusste und bat die Beamten um Hilfe. Da der 16-Jährige nicht mehr mit der Bahn nach Essen fahren konnte, kontaktierten die Bundespolizisten die zuständige Einrichtung. Dabei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Einrichtung derzeit das Sorgerecht obliegt.

Die Einsatzkräfte brachten den Essener nach Absprache zu einem Taxi, welches ihn nach Essen fuhr.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell