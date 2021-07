Polizei Paderborn

POL-PB: Berauscht von der Straße abgekommen - Fahrerflucht

Paderborn (ots)

(mb) Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol- und vermutlich auch Drogenkonsum sind wohl die Ursache eines nächtlichen Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht auf der Detmolder Straße Ecke Auenweg.

In der Nacht zu Dienstag fuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Höxter gegen 00.15 Uhr mit einem Mercedes C220 auf dem Herbert-Schwiete-Ring zur Detmolder Straße. Diese überquerte er offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit in den Auenweg. Die unmittelbar nach der Einmündung beginnende Rechtskurve im Auenweg schaffte der Mercedesfahrer nicht mehr. Er fuhr direkt geradeaus, kam von der Straße ab und kollidierte mit einer Sperrschranke sowie einem Mast für die Stromversorgung der provisorischen Ampelanlage an der Kreuzung. Das Auto blieb stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit auf der Grünfläche im hohen Gras liegen. Zeugen alarmierten die Polizei. Sie hatten auch gesehen, dass der Mercedesfahrer gemeinsam mit einer Beifahrerin zu Fuß vom Unfallort flüchtete. Ein Streifenteam entdeckte die beiden am Brukterer Weg, wo sie vor dem Streifenwagen flüchteten. In einer Hofeinfahrt konnten die Beamten den mutmaßlichen Fahrer sowie seine Beifahrerin (18) stellen. Beide waren unverletzt. Der 36-Jährige gab zu, den Mercedes gefahren zu haben. Einen Führerschein habe er jedoch nicht. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte und auch Anzeichen von Drogenkonsum zeigte. Sie nahmen den Tatverdächtigen mit zur Blutprobe. Die Ampelanlage fiel wegen des Unfalls aus und muss repariert werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 12.000 Euro.

