Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mann greift in Kasse - Tatverdächtiger festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Folgemeldung zu:

Pressemeldung vom 18.03.2021 "In die Kasse gegriffen",

Pressemeldung vom 21.04.2021 "Ladendieb flüchtete" und

Pressemeldung vom 23.04.2021 "In die Kasse gegriffen"

Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am 11.05.2021 mitteilten, nahmen am Freitag (07.05.) Beamte des MEK Kassel einen 42-Jährigen aus Lohfelden an dessen Wohnanschrift fest. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Straftaten zum Nachteil von Lebensmittelmärkten begangen zu haben.

Seit mehreren Wochen griff ein Unbekannter in mehreren Lebensmittelmärkten in Mittel- und Osthessen in Kassen und entwendete Bargeld. Im Bereich Marburg-Biedenkopf entwendete der Tatverdächtige Geld aus den Kassen von jeweils einem Supermarkt in Lohra, Wehrda und Wetter.

Intensive Ermittlungen und die gute Zusammenarbeit der Kriminalpolizei in Marburg und Fulda führte zu dem tatverdächtigen Mann aus Lohfelden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda ordnete das Amtsgericht Fulda die Durchsuchung der Wohnanschrift des 42-Jährigen an. Unterstützt von einer hessischen Spezialeinheit stellten Beamte der Kriminalpolizei Fulda sowie Nordhessen in diesem Zusammenhang am Freitag (07.05.) mehrere Beweismittel in der Wohnung des Mannes sicher und nahmen diesen fest.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen den 42-Jährigen. Er soll am 18. Februar in einem Lebensmittelmarkt in der Obersten Straße in Burghaun einen Raub begangen haben.

Am Samstag (08.05.) wurde der Lohfeldener einem Richter des Amtsgerichts in Fulda vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann steht nun im Verdacht mehrere Straftaten im Bundesgebiet begangen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Yasmine Hirsch

