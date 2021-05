Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann wirft Helm von Motorradpolizist auf den Asphalt

Iserlohn (ots)

Ein Motorradpolizist machte heute Vormittag an der Laarstraße einen Zwischenstopp auf seiner Streifenfahrt. Er legte seinen Helm auf dem Motorrad ab und ging in eine Bäckerei. Als er nur wenige Minuten später zurückkehrte, lag sein Helm beschädigt auf dem Boden. Eine junge Mutter mit ihren Kindern sprach den Polizisten an. Sie zeigte auf einen gerade davon gehenden Mann. Dieser habe soeben den Helm vom Motorrad genommen, ihn mit Schwung auf den Asphalt geworfen und dabei "scheiß Polizei!" gerufen.

Der Polizist ging dem Verdächtigen hinterher. Als er aufgeschlossen hatte, sprach er ihn an. Bei Erblicken des Schutzmanns lief der Mann weg und verschwand schließlich in einem Drogeriemarkt am Alten Rathausplatz. Dort zog er seine Jacke aus, warf sie zu Boden und versuchte sich zwischen den Gängen zu verstecken. Der Polizist fand ihn trotzdem. Beim Versuch ihn aus dem Laden zu führen wehrte sich der Tatverdächtige so heftig, dass er gemeinsam mit dem Beamten in ein Regal fiel. Schließlich gelang es ihm, den Mann nach draußen zu bringen und dort seine Personalien festzustellen.

Der Helm im Wert von rund 1.000 Euro wurde durch den Wurf beschädigt und kann nicht mehr eingesetzt werden. Im Drogeriemarkt entstand offenbar kein Schaden. Die Polizei hat den Iserlohner (49) wegen Sachbeschädigung angezeigt. (dill)

