Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eier am Haus, Speiseöl auf der Einfahrt

Altena (ots)

Unbekannte Vandalen lassen es sich in den letzten Wochen nicht nehmen, immer wieder ein Haus in der Hasenkampstraße aufzusuchen und dieses u.a. mit Eiern zu bewerfen oder die Grundstückseinfahrt mit Speiseöl zu versauen. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Altena entgegen. (boro)

