Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.12.2021

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Im Zeitraum vom Freitag, den 24.12.2021, bis zum Sonntag, den 26.12.2021, versuchte ein bislang unbekannter Täter erfolglos sich gewaltsam Zutritt zu einem Blumengeschäft im Innenstadtbereich zu verschaffen. Auch bei solch vergeblichen Einbruchsversuchen, können den Geschädigten ärgerliche Sachschäden entstehen. In diesem Fall wurde der Schaden auf 50EUR geschätzt. Falls Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Seesen.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

In der Nacht vom Samstag, den 25.12.2021, auf Sonntag, den 26.12.2021, versuchte ein bislang unbekannter Täter erfolglos in eine Arztpraxis im Innenstadtbereich zu gelangen. In einem dazugehörigen Schuppen gelang der Einbruchsversuch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Falls Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Seesen.

Einbruch in Sanitätshaus

Am Montag, den 27.12.2021, wurde der Einbruch in ein Sanitätshaus im Innenstadtbereich festgestellt. In den frühen Morgenstunden fiel einer aufmerksamen Zeugin auf, dass sich die automatische Eingangstür des Geschäfts wiederholt öffnete und schloss. Die eingesetzten Beamten der Polizei stellten dann bei der Begehung des Objekts den Einbruch fest. Diebesgut und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Falls Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Seesen.

i. A. Seyfert, PK

