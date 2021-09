Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Freitagabend gegen 22:20 Uhr in Ditzingen im Einmündungsbereich der Siemensstraße / Calwer Straße. Die 24-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Siemensstraße in Richtung Hirschlanden. Vor dem Tunnel bog sie nach links ab um in die Calwer Straße einzufahren. Die dortige Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Während dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem aus dem Tunnel entgegenkommenden Toyota einer 52-Jährigen. Die zwei Fahrerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Feuerwehr war mit 12 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort. Zudem befanden sich ein Rettungswagen sowie drei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Ditzingen im Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 10.000,- Euro.

