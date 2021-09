Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Schönaicher Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht in der Schönaicher Straße in Böblingen geben können, die sich am Donnerstag gegen 19.50 Uhr ereignete. Ein Anwohner hörte zunächst einen lauten Knall und stellte anschließend fest, dass sich ein roter PKW in Richtung Schönaich entfernte. Vermutlich war der bislang unbekannte Lenker des PKW gegen eine fest im Boden verankerte Warnbake geprallt, die hierdurch aus dem Boden gerissen wurde. Ein Bezifferung des Sachschadens war bislang noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell