Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Wahlplakatebrand führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Gegen 00.10 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Böblingen in die Schönaicher Straße in Böblingen aus, nachdem es dort zu einem Brand von Wahlplakaten gekommen war. An einer Bushaltestelle brannte ein Plakat der Freien Wähler. Das darüber hängende Plakat der FDP wurde dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr befand sich mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell