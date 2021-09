Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Feuerwehreinsatz in der Sebastian-Lotzer-Straße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte am Donnerstag gegen 22.20 Uhr in die Sebastian-Lotzer-Straße in Böblingen aus, nachdem es in einem Wohnhaus zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Insgesamt befanden sich sieben Fahrzeuge und 21 Wehrleute im Einsatz. Diese stellten vor Ort fest, dass ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen hatte. Ein offenes Feuer war nicht entstanden.

