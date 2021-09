Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Renault in der Behringstraße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 09:10 Uhr und 13:10 Uhr wurde ein Renault in der Behringstraße in Herrenberg beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07032 2708 0 entgegen.

