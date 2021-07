Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Pkw überschlagen

Delbrück-Boke (ots)

(mb) Auf der Verner Straße (K55) ist am Dienstag eine Autofahrerin verunglückt.

Die 57-jährige Renault-Twingo-Fahrerin fuhr um 15.45 Uhr von Salzkotten-Verne in Richtung Boke. Aus ungeklärter Ursache kam der Kleinwagen etwa 250 Meter nach der Einmündung Auf den Röthen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Twingo prallte gegen einen Baum, der dadurch abbrach. Das Fahrzeug schleuderte weiter. Im Straßengraben überschlug sich der Wagen und blieb mit Totalschaden an der Böschung liegen. Die im Fahrzeug eingeklemmte Fahrerin wurde notärztlich versorgt und von der Feuerwehr befreit. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell