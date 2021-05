Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher traf auf Wohnungsbewohner

Polizei sucht weitere Zeugen

Wesel (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr drang ein Einbrecher in eine Wohnung an der Straße Am Dohlhof ein.

Ein 54-Jähriger bemerkte den Unbekannten im Schlafzimmer, der daraufhin die Flucht ergriff.

Der Einbrecher nahm unter anderem eine Baumwolltasche mit der Aufschrift SAPV Niederrhein mit, in der sich Unterlagen und Schlüssel befanden. Weiterhin stahl der Unbekannte ein Apple Ipad und eine Geldbörse.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell