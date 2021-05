Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei konnte Einbrecher festnehmen

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen mehrere Personen gegen 02.25 Uhr in eine Schule an der Hügelstraße ein.

Die alarmierte Polizei konnte zwei Einbrecher, einen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen aus Dinslaken, festnehmen. Mindestens ein weiterer Unbekannter konnte flüchten.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Beteiligten übernimmt die Kriminalpolizei.

Die Einbrecher erwartet jetzt ein Strafverfahren.

