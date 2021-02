Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu: "Auf Kreuzung kollidiert"

Bocholt (ots)

In der Ursprungsfassung der genannten Meldung vom heutigen Tage ist es leider zu einem Fehler gekommen. Der beschriebene Unfall ereignete sich nicht am Montag, sondern bereits am Sonntag. Die Originalmeldung wurde zwischenzeitlich korrigiert. Wir bitten die Medien, die korrigierte Fassung zu berücksichtigen.

