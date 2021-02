Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Kreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro stellten am Sonntag die Folgen eines Unfalls in Bocholt dar. Ein 63-Jähriger war gegen 12.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Horststraße unterwegs. Als der Bocholter in die Kreuzung mit dem bevorrechtigten Barloer Weg einfuhr, stieß er mit dem Wagen eines 26-jährigen Bocholters zusammen - dieser hatte den Barloer Weg in Richtung Innenstadt befahren. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten sich Schmerzen bei der 26-jährigen Beifahrerin des Gleichaltrigen ein. Die Bocholterin erklärte, selbstständig das Krankenhaus aufsuchen zu wollen.

