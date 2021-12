Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.12.2021

Goslar (ots)

GS - Vienenburg

Wohnungseinbruch

Am 26.12.21, zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über den in Hochparterre gelegenen Balkon gewaltsam in eine Wohnung in der Bahnhofstr. ein.

Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und verschiedene Wertgegenstände entwendet. Der angerichtete Schaden liegt bei rund 1.500 EUR.

Das zuständige zweite Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Brandursache geklärt

Die Ursache des Feuers, welches am 23.12.2021, gegen 08.10 Uhr, in einer Wohnung in der Worthstr. ausgebrochen war, ist geklärt. (s.a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5107063)

Nach dem Ergebnis der durch einen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingesetzten Sachverständigen am 27.12.21 durchgeführten Inaugenscheinnahme der brandbetroffenen Wohnung liegt einen elektrotechnischer Defekt vor.

Dieser sei im Bereich der Zuleitung unterhalb des Fernsehgerätes, welches sich im Wohnzimmer befunden hatte, entstanden und habe nachfolgend zu dem Brand geführt.

Die Personalien der Passantin, die an dem frühen Morgen reaktionsschnell, die zum Teil noch schlafenden Hausbewohner durch "Sturm klingeln" geweckt hatte, stehen mittlerweile ebenfalls fest.

Die Frau hatte über die Veröffentlichung in der Tageszeitung von der Suche nach ihr erfahren und sich bei den Ermittlern gemeldet.

Das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes, wird nicht nur mit ihr über ihre Beobachtungen und ihr lobenswertes Handeln sprechen, sondern auch noch weitere Vernehmungen in der Sache durchführen, bevor der Vorgang zur endgültigen Entscheidung der StA Braunschweig vorgelegt wird.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell