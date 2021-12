PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus Rohbau +++ Vandalismus in Eddersheim +++ Verletzte nach Verehrsunfallfluchten +++ Aktueller Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus Rohbau,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Mittwoch, 08.12.2021, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 09.12.201, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Hattersheimer Straße in Hofheim aufgesucht und ein Arbeitsgerät gestohlen. Die Täter überwanden ersten Ermittlungen zufolge den Bauzaun des Geländes und suchten daraufhin den ersten Stock des Rohbaus auf. Dort entwendeten sie einen Luftdruck-Kompressor im Wert von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Vandalen ziehen durch Eddersheim,

Hattersheim-Eddersheim, Ankerstraße / Kreuzstraße / Bahnhofstraße, Mittwoch, 08.12.2021, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 09.12.2021, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Vandalen durch Eddersheim gezogen und haben dabei mindestens ein halbes Dutzend Kraftfahrzeuge sowie ein Wartehäuschen beschädigt. In der Nacht parkten fünf der angegangenen Fahrzeuge auf einem Schotterparkplatz in der Ankerstraße unweit des Mains. Ein weiteres stand in der Kreuzstraße. Die bislang unbekannten Täter beschädigten die sechs Pkw indem sie teilweise den Lack zerkratzten und Reifen zerstachen. In derselben Nacht wurde am Eddersheimer S-Bahnhof die Glasscheibe eines Wartehauses zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Im Anschluss an ihre Taten, gelang den Vandalen unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

3. E-Scooter Fahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 09.12.2021, 11:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag ereignete auf der Mainzer Landstraße in Hattersheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter, bei dem der Fahrer oder die Fahrerin des Autos die Flucht antrat. Gegen 11:45 Uhr befuhr der 33-Jährige Fahrer eines Elektrorollers die Mainzer Landstraße in Richtung Nassauer Straße. Hierbei sei er auf seiner Spur von einem Pkw überholt und touchiert worden. Aufgrund des Kontaktes kam der 33-Jährige zu Fall, stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Bad Soden gebracht werden. Das überholende Fahrzeug sei ohne anzuhalten davongefahren. Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich laut dem Geschädigten um einen schwarzen Mercedes mit dem Teilkennzeichen "MTK" für den Main-Taunus-Kreis gehandelt haben.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

4. Pkw provoziert Auffahrunfall und fährt weiter, Eschborn, Sossenheimer Straße, Höhe A648, Donnerstag, 09.12.2021, 08:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen führte ein Verkehrsteilnehmer durch eine Vorfahrtsmissachtung einen Zusammenstoß zweier Pkw herbei. Ein Fahrer verletzte sich dabei leicht. Gegen 08:00 Uhr fuhren ein 32-Jähriger mit seinem VW T-Roc und ein 34-Jähriger mit seinem Ford Fiesta in dieser Reihenfolge die Sossenheimer Straße von Eschborn in Richtung Frankfurt-Sossenheim entlang. In Höhe der Abfahrt von der A648 sei ein silberner Kombi auf die Sossenheimer Straße aufgefahren, ohne die Vorfahrt der beiden Pkw zu beachten. Der VW habe daraufhin stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden. Dem dahinterfahrenden Ford gelang das Bremsmanöver nicht mehr rechtzeitig, sodass er auf den VW auffuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Pkw sei einfach weitergefahren, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Ford und musste in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem silbernen Kombi machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

5. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch, 15.12.2021: Landesstraße 3265, Höhe Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

