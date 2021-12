PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Tankstelle +++ Einbrecher suchen Wohnung auf +++ Balkontür hält stand +++ Brand in Wohnung +++ Unfallflucht vor Einkaufsmarkt

Hofheim (ots)

1. Tankstelle von Einbrechern aufgesucht, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Hofheimer Straße, Mittwoch, 08.12.2021, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 09.12.2021, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Hofheimer Straße in Lorsbach eingebrochen. Als eine Mitarbeiterin gegen 04:00 Uhr ihre Arbeit in der Tankstelle aufnehmen wollte, stellte sie den Einbruch fest und informierte die Polizei. Wie sich zeigte, drangen die Täter zuvor in die Tankstelle ein, indem sie auf unbekannte Art und Weise Teile der Gebäuderückwand aufbrachen. Daraufhin stahlen die Einbrecher Bargeld sowie mehrere Stangen Zigaretten im Gesamtwert von einigen Tausend Euro. Im Anschluss suchten die Unbekannten mit ihrer Beute das Weite. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnung, Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 08.12.2021, 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße in Eschborn ein. Ersten Ermittlungen zufolge näherten sich die Einbrecher über den rückseitigen Garten der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Anschluss wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und mehrere Zimmer durchsucht. Der oder die Täter entwendeten letztlich zwei Mobiltelefone, eine Kamera sowie mehrere Uhren im Gesamtwert von einigen Tausend Euro und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Balkontür hält Einbruch stand, Eschborn, Margaretenstraße, Mittwoch, 08.12.2021, 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag kam es in der Margaretenstraße in Eschborn zu einem Einbruchsversuch. Zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr kletterten unbekannte Einbrecher auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung und versuchten dort die Balkontür aufzubrechen. Das Vorhaben der Täter schlug fehl, sodass sie, ohne in die Wohnung eingedrungen zu sein, die Flucht antraten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Küchenbrand in Wohnung im Seniorenzentrum, Hattersheim am Main, Schulstraße Mittwoch, 08.12.2021, 16:50 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es in einer Wohnung eines Seniorenzentrums in Hattersheim zu einem Brand, bei dem sich eine Bewohnerin verletzte. Gegen 16:50 Uhr wurden mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in die Schulstraße in Hattersheim entsandt. Wie sich vor Ort zeigte, kam es zu einem Brand in der Küche einer Seniorenwohnung. Die Feuerwehr konnte zwischenzeitlich die 90-jährige Bewohnerin aus ihrer Wohnung befreien und den Brand löschen. Ersten Ermittlungen zufolge, kommt angebranntes Kochgut als Ursache in Betracht. Derzeit liegen keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Die Bewohnerin wurde nicht lebensbedrohlich verletzt, musste jedoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Weitere Wohnungen waren durch den Brand nicht hat betroffen.

5. Zeugen nach Unfallflucht vor Einkaufsmarkt gesucht, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Dienstag, 07.12.2021, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hattersheimer Einkaufsmarktes in der Heddingheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Im besagten Zeitraum parkte ein schwarzer Mercedes im Bereich einer überdachten Parkfläche und wurde dort ersten Erkenntnissen zufolge im Rahmen eines Parkmanövers an der hinteren Beifahrertür beschädigt. Der oder die Verursacherin entfernte sich im Anschluss von dem Parkplatz, ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

