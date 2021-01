Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Am Freitag, dem 01.01.2021, 12:33 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Körperverletzung ( Schubsen und treten gegen die Beine ) mit Bedrohung und Sachbeschädigung in der Wohnung des 38-jährigen weiblichen Opfers. Der 30-jährige männliche Beschuldigte steht in einem Bekanntschaftsverhältnis zum Opfer und hatte zum Zeitpunkt der Tat Alkohol konsumiert. Er wurde der Wohnung verwiesen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell